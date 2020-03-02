Наркоторговца задержали в Люберцах

Фото: сайт "МВД Медиа"
В Люберцах сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом передает портал "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.
По информации ведомства, подозреваемый был задержан после сбыта свертка с "порошкообразным веществом белого цвета".
"Исследованием установлено, что изъятый порошок является психотропным веществом амфетамином общей массой около 2 граммов", – сообщили в пресс-службе.
В МВД уточнили, что во время обыска квартиры наркоторговца под диваном был обнаружен мешок, в котором также находились наркотики.
"Был обнаружен и изъят мешок, в котором находились 124 свертка с аналогичным содержимым общей массой около 500 граммов", – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в отношении 23-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемому до суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее полиция изъяла около 30 килограммов наркотиков в Подмосковье. Кроме того, было возбуждено 13 уголовных дел по статье о содержании притонов.