Самолет выкатился за пределы ВВП в Пулково

Фото: пресс-служба Пулково

Самолета авиакомпании Uzbekistan Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управляющей аэрогаванью компании "Воздушные ворота Северной столицы.

Самолет совершал рейс "Ташкент – Москва". При рулении после посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВВП.

На место происшествия незамедлительно прибыли службы аэропорта. Пассажиров сняли с самолета и доставили в терминал. В компании подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, не смог приземлиться в Пулково из-за снегопада. Капитан лайнера принял решение уйти на запасной аэродром.

