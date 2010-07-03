Самолет выкатился за пределы ВВП в Пулково

Самолета авиакомпании Uzbekistan Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управляющей аэрогаванью компании "Воздушные ворота Северной столицы.
Самолет совершал рейс "Ташкент – Москва". При рулении после посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВВП.
На место происшествия незамедлительно прибыли службы аэропорта. Пассажиров сняли с самолета и доставили в терминал. В компании подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, не смог приземлиться в Пулково из-за снегопада. Капитан лайнера принял решение уйти на запасной аэродром.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.