Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке автомобиль после столкновения с другой машиной врезался в автобусную остановку. По предварительным данным, пострадали два человека, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

Инцидент произошел в субботу, 2 марта, в районе дома 115 по улице Люблинская. После столкновения двух автомобилей один из них врезался в автобусную остановку. Очевидцы сообщают о трех пострадавших – двух водителях и пассажире.

В результате аварии пострадали два человека, находившихся в машинах. В момент ДТП на остановке людей не было.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

