Водитель, сбивший полицейского в Москве, отправлен под домашний арест

Виновник аварии, в которой погиб сотрудник ГИБДД, оставлен под домашним арестом

Виновник аварии, в результате которой погиб сотрудник ГИБДД, отправлен под домашний арест. Меру пресечения избрал сегодня суд, передает телеканал Москва 24.

Авария произошла в Гагаринском тоннеле вечером в четверг, 28 февраля. Инспектор прибыл на оформление незначительного ДТП и в служебном авто оформлял документы. В этот момент в патрульную машину врезался белый внедорожник. Сотрудник ГИБДД получил множественные травмы и скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель внедорожника во время допроса признал вину.