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18:57

В ДТП со школьным микроавтобусом под Тулой пострадали 10 человек

происшествия ДТП

18:57

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Фото: vk.com/inci71

Крупное ДТП с участием школьного микроавтобуса произошло в Тульской области. В результате аварии пострадали десять человек, в том числе восемь детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В автобусе, помимо водителя, находились восемь детей в возрасте 13-15 лет и двое сопровождающих. Ученики школы села Архангельское возвращались из Тулы, где участвовали в лыжных соревнованиях.

На 39-м километре автодороги Лопатково – Ефремов водитель иномарки Toyota Sequoia допустил попутное столкновение с "Газелью", в результате чего микроавтобус опрокинулся.

В момент аварии все дети были пристегнуты. Они получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение города Ефремова, уточняет ТАСС.

По факту ДТП тульские следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будет дана оценка организации перевозки детей.

происшествия ДТП

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