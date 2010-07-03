В ДТП со школьным микроавтобусом под Тулой пострадали 10 человек

Крупное ДТП с участием школьного микроавтобуса произошло в Тульской области. В результате аварии пострадали десять человек, в том числе восемь детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В автобусе, помимо водителя, находились восемь детей в возрасте 13-15 лет и двое сопровождающих. Ученики школы села Архангельское возвращались из Тулы, где участвовали в лыжных соревнованиях.

На 39-м километре автодороги Лопатково – Ефремов водитель иномарки Toyota Sequoia допустил попутное столкновение с "Газелью", в результате чего микроавтобус опрокинулся.

В момент аварии все дети были пристегнуты. Они получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение города Ефремова, уточняет ТАСС.

По факту ДТП тульские следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будет дана оценка организации перевозки детей.