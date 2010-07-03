Пожар в жилом доме в Марьине потушили

Возгорание в жилом доме на юго-востоке столицы ликвидировали, сообщает Агентство "Москва".

Пожар площадью 40 квадратных метров вспыхнул в доме 14 по улице Перерва. По данным МЧС, на 30 квадратных метрах горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома, а также частично комната и балкон на девятом этаже. Площадь возгорания здесь составила 10 "квадратов".

Сообщение о ЧП поступило в 9:06, а в 9:38 пожар был ликвидирован. Жильцов дома эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.