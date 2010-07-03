Пожар произошел в жилом доме в Марьине

Фото: телеканал Москва 24

Возгорание произошло в жилом доме на юго-востоке столицы, передает телеканал Москва 24.

По данным спасателей, горит квартира на 8-м этаже и балкон на 9 этаже дома по улице Перерва. Проходит эвакуация жильцов.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.