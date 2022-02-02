Человек погиб после падения из окна жилого дома в Северном Измайлове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Северном Измайлове в результате падения из окна жилого дома погиб человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествие случилось в доме 63 по Сиреневому бульвару.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что два 14-летних подростка покончили с собой в Москве. Сообщения об обнаружении тел поступили в полицию между 08:00 и 09:00 31 января.

Погибшую школьницу нашли возле дома 60, корпуса 4, по Нагатинской набережной. Тело мальчика с похожими травмами нашли во 2-м Волконском переулке.

