Захарова прокомментировала возвращение из Шри-Ланки россиян, осужденных за сбор жуков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возвращение в страну россиян, осужденных на Шри-Ланке за сбор жуков.

"Было все в этой истории: и абсурдность <...> обвинений, и невероятные сложности всего судебного процесса, <...> и борьба адвокатов, и поддержка дипломатов, и внимание СМИ, и финансовая помощь мецената в оплате огромного штрафа", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова поблагодарила российское посольство в Коломбо, посла Юрия Материя и мецената Фаттаха Шодиева за то, что эта история завершилась благополучно и россияне смогли вернуться домой.

В феврале 2020 года на Шри-Ланке задержали ученого Александра Игнатенко и двух его друзей. Их обвинили в убийстве насекомых и других мелких животных. Сначала россияне уверяли, что собирали лишь мертвых насекомых. По их словам, делали они это вне заповедника. Позднее задержанные признали вину.

Суд приговорил россиян к штрафу в размере 14,2 тысячи долларов и к условному сроку в два года с испытательным периодом до пяти лет. Полностью выплатить штраф удалось благодаря деятельности российского предпринимателя Фаттаха Шодиева. Он помог собрать необходимую сумму. Если бы виновные не оплатили вынесенный судом штраф, их ждало бы тюремное заключение.