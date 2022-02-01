Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне вылетели в РФ

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Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов вылетели в РФ после уплаты штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство в Коломбо.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что россиянам удалось полностью выплатить штраф благодаря деятельности российского предпринимателя Фаттаха Шодиева. Он помог собрать необходимую сумму.

"Это стало возможным благодаря <...> российскому МИД, журналистам, правозащитникам, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, председателю комитета Государственной думы по международным делам Леониду Слуцкому и другим неравнодушным людям", – сказал Мельников.

Ученого Игнатенко с двумя друзьями задержали на Шри-Ланке в феврале 2020 года. Их обвинили в убийстве насекомых и других мелких животных. Сначала россияне уверяли, что собирали лишь мертвых насекомых. По их словам, делали они это вне заповедника.

Позднее задержанные признали вину.

Суд приговорил россиян к штрафу в размере 14,2 тысячи долларов и к условному сроку в два года с испытательным периодом до пяти лет. Если бы виновные не оплатили вынесенный судом штраф, их ждало бы тюремное заключение.

