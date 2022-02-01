Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне вылетели в РФ

11:32
Фото: ТАСС/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов вылетели в РФ после уплаты штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство в Коломбо.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что россиянам удалось полностью выплатить штраф благодаря деятельности российского предпринимателя Фаттаха Шодиева. Он помог собрать необходимую сумму.
"Это стало возможным благодаря <...> российскому МИД, журналистам, правозащитникам, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, председателю комитета Государственной думы по международным делам Леониду Слуцкому и другим неравнодушным людям", – сказал Мельников.
Ученого Игнатенко с двумя друзьями задержали на Шри-Ланке в феврале 2020 года. Их обвинили в убийстве насекомых и других мелких животных. Сначала россияне уверяли, что собирали лишь мертвых насекомых. По их словам, делали они это вне заповедника.
Позднее задержанные признали вину.
Суд приговорил россиян к штрафу в размере 14,2 тысячи долларов и к условному сроку в два года с испытательным периодом до пяти лет. Если бы виновные не оплатили вынесенный судом штраф, их ждало бы тюремное заключение.
МИД РФ оплатит штраф за сбор редких насекомых российскими учеными на Шри-Ланке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: