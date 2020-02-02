Задержан организатор мероприятия в кафе Новосибирска по делу обрушения крыши

10:24
Фото: соцсети
Задержан мужчина, организовавший мероприятие в кафе в Новосибирске, где обвалилась крыша. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе", – сообщили в пресс-службе СК.
В ведомстве отметили, что сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Для установления обстоятельств произошедшего проводится комплекс следственных действий. Расследованием дела займут криминалисты центрального аппарата СК.
Ранее прокуратура сообщила предварительные причины произошедшего. По данным ведомства, к зданию было пристроено одноэтажное помещение из сэндвич-панелей, использовавшееся под раздевалку. Именно оно обрушилось из-за снеговой нагрузки.
ЧП произошло в кафе на бульваре Молодежи в Новосибирске. Обрушение случилось на площади 240 квадратных метров. Около 200 человек эвакуировались. На месте работали 80 человек.
В результате происшествия погибла девушка, еще четверо пострадали. Их доставили в больницу, после осмотра двоих отпустили домой. У них врачи диагностировали переохлаждение, травм не выявили.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой специалистам предстоит выяснить законность использования объекта.
По словам депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус, здание кафе не эксплуатировалось с лета 2019 года. Она отметила, что ранее в этом помещении располагалось кафе "Родня".
В Новосибирске обрушилась крыша кафе
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