Сухогруз потерял контейнеры с опасными веществами в Северном море

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Сухогруз MSC Zoe потерял в Северном море контейнеры с опасными химическими веществами, сообщает Maritime Bulletin.

В ночь с 1 на 2 января судно под панамским флагом попало в шторм у немецкого острова Боркум, где потеряло часть груза. Как минимум 21 контейнер с игрушками, мебелью и автозапчастями прибило к побережью голландских островов Влиланд и Терсхеллинг, десятки боксов остаются в воде.

Три контейнера с реактивными химикатами до сих пор не нашли. Уточняется, что это органические пероксиды, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Местных жителей призвали не вскрывать контейнеры при обнаружении и сообщать о попавшем на берег грузе экстренным службам. Местные власти полагают, что ликвидация последствий случившегося займет несколько дней.