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17:55

Тело 22-го погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

происшествия

17:55

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Фото: ТАСС/Александр Барденцев

Из-под завалов рухнувшего подъезда дома в Магнитогорске извлекли тело 22-й жертвы, передает РИА Новости.

Разбор завалов продолжается, остальных погибших ищут.

Ранним утром 31 декабря произошел взрыв газа в панельном жилом доме на улице Карла Маркса. Обрушился один подъезд дома. Взрывотехники при исследовании завалов следов взрывчатки не обнаружили.

1 января спасатели нашли под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел под завалами 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о состоянии мальчика. Московские врачи борются за его жизнь.

происшествия

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