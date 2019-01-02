Под завалами в Магнитогорске найдено тело 21 погибшего

Фото: ТАСС/Илья Московец

Тела двух мужчин извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на региональное МЧС сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о гибели 19 человек. Под завалами остаются 19 человек.

31 декабря произошел взрыв газа в панельном жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске. В результате взрыва обрушился один подъезд дома.

Спустя несколько часов после ЧП в Магнитогорск прибыл Владимир Путин и провел экстренное совещание. По поручению президента создана правительственная комиссия для ликвидации последствий взрыва.

1 января спасатели обнаружили под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел под завалами 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Министр здравоохранения Вероника Скворцова подробно рассказала о состоянии здоровья мальчика. Его здоровью ничего не угрожает, однако у него начнутся осложнения.

Несколько СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что взрыв произошел в результате теракта. В Следственном комитете опровергли эту информацию. При исследовании завалов дома взрывотехники не обнаружили следов взрывчатки.

