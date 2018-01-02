40 человек эвакуировали из-за угрозы взрыва в жилом доме в Москве

2 января, 17:17
Фото: depositphotos/blinow61
На Рублевском шоссе в Москве 40 человек были эвакуированы из-за угрозы взрыва в жилом доме.
"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в жилом доме по адресу: Рублевское шоссе, дом 34, корпус 2. На месте работают кинологи", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы.
По данным ряда СМИ, в этом доме находится квартира, принадлежащая Ксении Собчак.
Ранее сообщалось, что более 50 различных объектов в 30 российских городах были эвакуированы за сутки из-за атак телефонных террористов. Так неизвестные сообщали о бомбах в ТЦ, фитнес-клубах и бассейнах, аэропортах, на станциях метро, в ресторанах и гостиницах. Всего были эвакуированы 14 тысяч человек. При этом все сообщения были ложными.
В последний день 2017 года Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм.
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