Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

31 декабря, 17:56
фото: depositphotos/5nikolas5
Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока наказания за "телефонный терроризм" с пяти до 10 лет лишения свободы. Документ опубликован на портале правовой информации.
Максимальное наказание предусмотрено за ложные сообщения, которые повлекли смерть смерть человека или иные тяжкие последствия. В этом случае "телефонным террористам" грозит заключение на срок от восьми до 10 лет.
Если же злоумышленники поставили своей целью дестабилизацию действующей власти, то им будет грозить от шести до восьми лет заключения.
За сообщение о "минировании" объектов социальной инфраструктуры – школ, развлекательных учреждений, транспорта, спортивных сооружений и других важных объектов – предусматривается от трех до пяти лет лишения свободы, если они повлекли причинение крупного ущерба. Под этим термином понимают сумму свыше миллиона рублей.
Закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм был принят Госдумой, а затем одобрен Советом Федерации 26 декабря.
Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать телефонных террористов по запросу правоохранителей.
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