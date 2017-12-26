Совфед одобрил закон о наказании до 10 лет тюрьмы за "телефонный терроризм"

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Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм". За преступление можно получить до 10 лет тюрьмы.

За ложную информацию о готовящемся взрыве, поджоге или других действиях, которые могут привести к гибели людей или причинению ущерба, предусмотрено лишение свободы на 3–5 лет. При этом речь идет о деянии, совершенном в отношении соцобъектов, сообщает РИА Новости. Если преступление совершили для дестабилизации деятельности органов власти, в тюрьму могут посадить на 6–8 лет. В случае смерти человека или иных тяжких последствий деяния устанавливается наказание на срок 8–10 лет лишения свободы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать телефонных террористов по запросу правоохранителей.

Документ обязывает операторов раскрывать информацию о реальном владельце номера. При нарушении требования операторы должны будут немедленно прекратить трафик. Передача сообщений будет также останавливаться по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора, если данные пользователя не совпадают с данными лица, купившего SIM-карту.