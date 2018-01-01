Эвакуация из-за угроз взрыва прошла в 30 городах накануне Нового года

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Более 50 различных объектов в 30 российских городах были эвакуированы за сутки из-за атак телефонных террористов, сообщили в правоохранительных органах.

"В течение суток поступило 53 анонимных звонка о заминировании 53 объектов в Хабаровске, Комсомольске-на- Амуре, Владивостоке, Анадыре, Магадане, Красноярске, Чите, Иркутске, Томске, Омске, Абакане, Кемерове, Улан-Удэ, Ижевске, Самаре, Саратове, Кирове, Пензе, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Астрахани, Волгограде, Махачкале, Химках, Домодедове, Жуковском, Воронеже, Санкт-Петербурге, Москве", – цитирует собеседника ТАСС.

Так неизвестные сообщали о бомбах в ТЦ, фитнес-клубах и бассейнах, аэропортах, на станциях метро, в ресторанах и гостиницах. Всего были эвакуированы 14 тысяч человек. При этом все сообщения были ложными.

В последний день 2017 года Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Теперь при наступлении тяжких последствий из-за преступления злоумышленникам будет грозить до 10 лет тюремного заключения.