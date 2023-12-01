Прокуратура подтвердила гибель человека в результате пожаре в Волжском

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Один человек погиб из-за пожара в квартире жилого дома в Волжском. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Волгоградской области.

Как сообщили в ведомстве, на месте было найдено тело. По первичной информации, погибшим является 66-летний брат хозяйки квартиры.

В прокуратуре уточнили, что на данный момент возгорание в квартире локализовано, а повреждений в результате происшествия не зафиксировано.

Региональная прокуратура запустила проверку. На место для координации действий сотрудников полиции выехал исполняющий обязанности прокурора в городе Евгений Куканов.

"По итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – заключили в ведомстве.

Ранее городская мэрия сообщила, что в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Тогда появилась информация о гибели одного человека.

Однако после МЧС России заявили, что в жилом многоквартирном доме в городе Волжском Волгоградской области произошел пожар, а не взрыв бытового газа. Уточняется, что загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание за 21 минуту.

В результате произошедшего пострадал мужчина, которого госпитализировали.



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