СК опубликовал видео допроса задержанного за совершение терактов в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет (СК) России в своем телеграм-канале опубликовал видео допроса жителя Рязани, который подозревается в совершении терактов по заданию украинской разведки. В ролике мужчина рассказал, как подорвал железнодорожный состав.

По словам задержанного, перед выездом на место преступления он собрал рюкзак. К железной дороге он отправился на велосипеде.

"Я передвигался по дороге и выложил все вещи для осуществления подрыва. После того как установил два СВУ (самодельное взрывное устройство. – Прим. ред.) и видеокамеру, я начал отдаляться от места установки и услышал звук состава", – рассказал он.

После того как поезд появился в зоне видимости камеры, мужчина совершил активировал взрывчатку.

Описанные действия мужчина совершил на перегоне Рыбное – Блокпост 204-й километр в Рязанской области 11 ноября. Это привело к опрокидыванию 15 вагонов грузового состава. Как рассказал подозреваемый, для совершения терактов украинские спецслужбы завербовали его в Стамбуле в 2023 году.

