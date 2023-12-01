Площадь пожара на рынке "Садовод" в Москве составила 350 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на рынке "Садовод" в Москве составила 350 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме следует к месту пожара.

О возгорании на "Садоводе" стало известно ранее днем.

Позднее сообщалось, что спасатели МЧС РФ эвакуировали 350 человек с горящего рынка. Тушение возгорания осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.

По информации МЧС, на рынке горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. К тушению привлечены 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.

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