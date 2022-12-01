Кулеба заявил, что посольства Украины в двух странах получили письма с угрозами

Фото: depositphotos/reflextions

Два украинских посольства получили письма с угрозами, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Кроме того, что произошло в среду в Мадриде, произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако связанные с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз", – цитирует его ТАСС.

Речь идет о двух дипмиссиях, пояснили там. О том, какие конкретные угрозы получили украинские послы, а также что это за государства и где эти миссии проходят, Кулеба не рассказал. Министр указал лишь на то, что МИД Украины в скором времени даст официальный ответ по данному вопросу.

Кулеба считает, что все эти действия происходят ради целенаправленной широкомасштабной кампании.

30 декабря в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. В результате происшествия пострадал один человек, получивший конверт со взрывным устройством. После этого он самостоятельно обратился в больницу.

1 декабря поступила информация, что служба безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса нашла конверт на его имя со взрывным устройством. До этого подобные конверты перехватили в министерстве обороны Испании, на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос и в испанской оружейной компании Instalaza.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!