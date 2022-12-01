Прокуратура и СК проверят обстоятельства экстренной посадки вертолета в Омской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Новосибирская транспортная прокуратура и омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку обстоятельств экстренной посадки вертолета Ми-8 в Омской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия направились следователи и криминалисты.

В следственных органах уточнили, что воздушное судно направлялось из города Тара Омской области в поселок Пионерский Томской области.

О том, что Ми-8 совершил вынужденную посадку, стало известно в четверг, 1 декабря. Сообщалось, что на борту вертолета находились вахтовики.

По данным областного Минздрава, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого санитарный вертолет Ми-2 потерпел крушение в четырех километрах от аэропорта Сокеркино в Костромской области.

На борту находились два фельдшера и два пилота, которые доставляли в областной центр пациента с инфарктом. В результате крушения он скончался, а четверых пострадавших госпитализировали.

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