Автобус с вахтовиками врезался в фуру в Татарстане

Фото: МЧС России

Пассажирский автобус столкнулся с фурой под Елабугой в Республике Татарстан. В результате происшествия погиб один человек, еще 21 пострадал. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона, передает ТАСС.

Авария произошла в Татарстане на 9-м километре автодороги Елабуга – Гари – Абалач в 06:30 1 декабря. Водитель автобуса, в котором ехали вахтовики, совершил наезд на фуру, припаркованную на обочине.

"На 08:48 мск 21 пострадавший. Один человек погиб. Одного пациента уже доставили в БСМП Набережных Челнов", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что один пострадавший от госпитализации отказался. Остальных в ближайшее время доставят в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Ранее сообщалось, что авария с участием фуры и легковушки произошла на Нижегородском шоссе. Большегруз занесло на заснеженной трассе. Фура оказалась в кювете. Легковушке потребовался эвакуатор, а грузовик доставали с помощью автокрана.