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Происшествия

01:17

В Подмосковье блогеры сымитировали онлайн-трансляцию с пытками человека

происшествия

Фото: depositphotos/liliya

Подмосковные полицейские провели проверку после сообщений о блогерах, которые во время прямой трансляции в Сети имитировали пытки человека. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы областного главка МВД.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Звенигороде блогеры во время прямого эфира пытали мужчину.

Как рассказали в полиции, в ведомство обратился мужчина с заявлением о противоправных действиях. В ходе проверки удалось установить, что местный житель 1993 года рождения вместе со знакомым в своей квартире снял ряд роликов, содержащих элементы пыток человека, а затем выложил видео в Сеть.

"Сценарии видеосюжетов блогеры придумывали сами или за определенные бонусы выполняли желания зрителей. Со слов участников съемок, они не пострадали, так как все происходило по их добровольному согласию", – сообщили в полиции.

Как пояснили блогеры, видео они снимали для привлечения внимания потенциальных подписчиков.

В полиции добавили, что с участниками съемок планируется провести профилактическую беседу.

Ранее сообщалось о задержании блогеров, которые решили в шутку угнать автомобиль такси. Трое граждан из стран ближнего зарубежья вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную.

На заказ прибыла машина BMW стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Два молодых человека сели в салон и попросили водителя помочь их другу загрузить вещи в багажник. Когда мужчина вышел, один из фигурантов сел за руль и уехал, а через несколько минут блогеры вернулись и объяснили водителю, что хотели его разыграть.

Позднее суд приговорил блогеров к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Блогеры, угнавшие такси бизнес-класса, получили три с половиной года колонии

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