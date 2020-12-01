Людей эвакуировали из педагогического университета в Москве из-за задымления

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Людей эвакуировали из корпуса Московского педагогического государственного университета (МПГУ) из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

В министерстве рассказали, что задымление наблюдается на первом этаже в административном здании, расположенном на проспекте Вернадского, доме 88. В настоящее время пожарные занимаются поиском источника дыма. Информации о пострадавших не поступало.

В прошедшие выходные из пятиэтажного дома в Химках эвакуировали около 100 человек из-за возгорания. Пожар на площади 500 квадратных метров произошел на улице Маяковского.

В тушении огня были задействованы 104 человека и 36 единиц техники. По факту пожара прокуратура организовала проверку.

