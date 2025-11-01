Интерпол задержал мужчину в Петербурге по запросу Литвы

Фото: 78.мвд.рф

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России задержали 66-летнего жителя одной из стран Прибалтики, которого обвиняют в присвоении свыше 1 миллиона евро, сообщает пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, с 2014 по 2019 год мужчина был директором и акционером крупной иностранной фирмы, но в процессе ее банкротства он начал выводить деньги со счетов компании. В итоге его объявили в международный розыск, а сотрудники российского бюро Интерпола задержали мужчину в Петербурге на улице Красного Текстильщика.

"Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска", – говорится в сообщении.

Речь может идти об экс-гендиректоре фирмы Overseas Baltic, который имеет статус негражданина Латвии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах. При этом в розыск его объявили правоохранители Литвы. Официально эта информация пока не подтверждается, добавили журналисты.

По информации СМИ, задержанный мог переводить средства на счета в Мальте. При этом в России он находился с 2020 года, не имея российского гражданства.

