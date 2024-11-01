ТАСС: на Байконуре задержаны француз и немец, пытавшиеся сфотографировать ракету

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Тимошенко Иван

Правоохранители задержали у космодрома Байконур двух граждан Франции и Германии после того, как они попытались сфотографировать ракету-носитель, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Летом этого года двое граждан Франции также пытались проникнуть на Байконур. Мужчины вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному из мужчин стало плохо, однако ему не успели помочь, так как для остановки проезжающих машин и вызова скорой помощи потребовалось много времени. В результате француз скончался от обезвоживания на месте до приезда медиков.

Также в 2022 на космодром пытался попасть и британский видеоблогер Бенджамин Рич. Он рассказал, что отправился посмотреть на ракетоплан "Буран", не имея специального разрешения на это, за что и был задержан. Иностранца несколько часов допрашивали российские полицейские, после чего отпустили, выписав штраф на сумму около 5 тысяч рублей.