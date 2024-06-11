РИА Новости: два француза попытались проникнуть на космодром Байконур

11 июня, 10:27Происшествия
Фото: 123RF/mingazitdinov
Двое граждан Франции попытались проникнуть на космодром Байконур. Один из них умер от обезвоживания, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
"Они избрали классический путь – вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", – рассказал источник.
Его спутник не смог оказать первую помощь и побежал обратно к дороге. Для остановки проезжающих машин и вызова скорой помощи потребовалось время. Француз скончался на месте до приезда медиков.
Ранее в "Роскосмосе" рассказали о краже деталей с площадки № 110 космодрома Байконур. Там уточнили, что речь идет о шкафах с неработающим с конца 1980-х годов оборудованием, которые находятся в собственности Казахстана.
В ведомстве подчеркнули, что охрана этого объекта обеспечивает прежде всего безопасность случайных посетителей и туристов.