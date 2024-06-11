РИА Новости: два француза попытались проникнуть на космодром Байконур

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Двое граждан Франции попытались проникнуть на космодром Байконур. Один из них умер от обезвоживания, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Они избрали классический путь – вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", – рассказал источник.

Его спутник не смог оказать первую помощь и побежал обратно к дороге. Для остановки проезжающих машин и вызова скорой помощи потребовалось время. Француз скончался на месте до приезда медиков.

Ранее в "Роскосмосе" рассказали о краже деталей с площадки № 110 космодрома Байконур. Там уточнили, что речь идет о шкафах с неработающим с конца 1980-х годов оборудованием, которые находятся в собственности Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что охрана этого объекта обеспечивает прежде всего безопасность случайных посетителей и туристов.

