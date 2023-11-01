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01 ноября, 10:05

Происшествия

С главредом "Октагона" Рябовым велось лишь дознание – редакция

Фото: телеграм-канал Readovka

С главным редактором "Октагон. Медиа" Игорем Рябовым накануне велось лишь дознание. Каких-либо других действий не проводилось, говорится в официальном заявлении редакции.

Издание направило официальный запрос в полицию с требованием дать достоверную информацию о проводимых в отношении сотрудников "Октагон. Медиа" действиях.

Накануне стало известно, что полиция проводит в Москве следственные действия по уголовному делу в отношении главного редактора издания "Октагон. Медиа" Игоря Рябова.

Как уточнили собеседники СМИ в окружении мужчины, вероятно, он мог иметь отношение к администрированию анонимных политических телеграм-каналов. Отмечается, что полиция также задержала сотрудницу Рябова.

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