Полиция начала проверку после конфликта пассажиров на станции метро "Выхино"

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Полиция организовала проверку после конфликта пассажиров в вагоне поезда московского метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное МВД.

"Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро "Выхино", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что по итогам проверки сотрудники правоохранительных органов примут решение в соответствии с законом.

Ранее в вагоне поезда столичного метро компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры.

В ходе начавшегося конфликта мужчины применили насилие в отношении граждан. Суд заключил злоумышленников под стражу до 15 декабря.

