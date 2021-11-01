Самолет при посадке столкнулся с косулей в Пскове

Фото: epp.genproc.gov.ru

Транспортная прокуратура Пскова организовала проверку после столкновения самолета с косулей при посадке, сообщается на сайте ведомства.

"Псковская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов из-за столкновения 1 ноября 2021 около 00:25 воздушного судна Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", рейс Москва – Псков, с диким животным: предположительно, косулей", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Княгиня Ольга. Отклонений в работе самолета зафиксировано не было. На борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

На место происшествия по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова выезжал транспортный прокурор Пскова Виталий Фетисов. После проверки ведомство примет меры реагирования.

Ранее пассажирский самолет рейса ZF556 Варадеро – Москва столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки. После случившегося туристов разместили в гостиницах.

