СК начал проверку из-за оставления матерью машины с ребенком на ж/д переезде в Приморье

09:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Приморье СК организовал проверку по факту оставления матерью на железнодорожном переезде автомобиля с ребенком внутри. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Ранее в местных социальных сетях сообщалось, что на железнодорожном переезде в Уссурийске припаркован автомобиль Nissan Tiida Latio. Внутри машины находилась 10-летняя девочка.
Машинист движущегося электропоезда вовремя заметил автомобиль и успел остановиться. По данным УМВД по Приморскому краю, машину убрали с путей очевидцы. 44-летняя владелица иномарки рассказала, что отлучилась из-за неотложных дел.
По факту произошедшего следственные органы организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса РФ (оставление в опасности).
"Проверочные мероприятия продолжаются, устанавливается собственник автомобиля, личность ребенка и его родителей. По результатам проверочных мероприятий, будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в одном из дворов Москвы обнаружили брошенного младенца. По факту произошедшего СК организовал проверку.
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