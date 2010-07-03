Группа "черных риелторов" ответит перед судом за убийство девяти человек из-за квартир

13:52
Фото: телеграм-канал Следак Шепнул
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела банды "черных риелторов", которые работали в Московской и Тверской областях. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу, пишет Агентство "Москва".
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Московской и Тверской областей. Следствием установлено незаконное отчуждение пяти квартир, стоимость которых составляла от 4 до 8 миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 миллионов рублей. Жертвами банды стали девять человек", – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По информации следствия, с декабря 2012 по 2016 год житель Тверской области организовал преступную группу, в которую вошли его друзья и знакомые. Сейчас уголовное дело против него прекращено в связи со смертью.
Злоумышленник давал указания лично, разрабатывал планы действий, принимал непосредственное участие в операциях и распределял полученные доходы. Мошенники обманом отбирали квартиры у своих жертв, также их обвиняют в хищении денег с пластиковых банковских карт одного из потерпевших.
Жертвами "черных риелторов" чаще всего становились одинокие и необщительные владельцы московских квартир. Им предлагали поменять жилье в столице на более дешевые квартиры в Тверской области, а разницу использовать в качестве прибыли.
В Следственном комитете отметили "жестокость и цинизм", с которыми мошенники расправлялись со своими жертвами. Как только москвичи подписывали договоры о купле-продаже квартир, бандиты предлагали им алкоголь, в который подмешивали снотворное. Москвичи засыпали, и участники группы убивали их.
Вариантов расправы было несколько: жертв топили, закапывали заживо, расстреливали на кладбище в Тверской области. В последнем случае преступники тщательно заметали следы – устанавливали ограды и кресты с соседних могил на места захоронения убитых.
Деятельность преступной группы пресекли в марте 2018 года.
Ранее московская полиция задержала злоумышленников, которые на протяжении 10 лет занимались присвоением чужих квартир по поддельным завещаниям. "Черные риелторы" вносили в архивы реестровых книг фиктивные данные об оформленных ранее завещаниях, а затем оформляли право собственности.
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