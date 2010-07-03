СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска

В Сети появилось видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Его застрелили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.

Сообщение об обнаружении тела экс-мэра и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями поступило в полицию в ночь с четверга на пятницу. По предварительным данным, супруга Лаврентьева заметила на приусадебном участке свет от фонариков и силуэты двух людей, она рассказала об этом мужу. Мужчина взял ружье и вышел из дома. Затем женщина услышала несколько выстрелов, позднее она вышла во двор и обнаружила тело супруга и одного из нападавших.

Следователи рассматривают разные версии произошедшего. Не исключается попытка разбойного нападения. В настоящее время ведется розыск второго нападавшего, который скрылся с места преступления.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц" передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области.

Напомним, в последний раз Лаврентьев был избран мэром в августе 2018 года. Его полномочия должны были закончиться в 2023 году, однако в ноябре прошлого года Лаврентьев ушел в отставку. Среди причин назывались его собственное желание покинуть пост.

