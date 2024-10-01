Сухая трава загорелась в воронежском селе Хреновом на площади 10 га

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сухая трава загорелась в воронежском селе Хреновом на площади 10 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

На месте происшествия работают более 80 специалистов и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС РФ. Тушение огня осложняется сильным ветром, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области продолжается ликвидация ландшафтных пожаров. Один из них вплотную подобрался к кладбищу, еще несколько угрожают трассам. Образовавшийся дым снизил видимость на дороге до города Шахты почти до нуля. При этом сильный шквалистый ветер обрывает провода, что приводит к новым возгораниям и разносит пламя. В связи со случившемся местные власти ввели режим ЧС.