Пожар в жилом доме Тобольска потушили после взрыва газа

Фото: МЧС России

Возгорание потушили после взрыва в жилом доме в Тобольске Тюменской области. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

Сообщение о ликвидации пожара появилось в 23:06.

Глава города Максим Афанасьев сообщил, что из дома эвакуировали 320 жителей. Их разместили в пункте временного проживания, а также предоставили людям все необходимое.

"Завтра будет организована работа по оказанию дополнительной помощи, в том числе по восстановлению документов. Многие разместились у родственников", – добавил он в своем телеграм-канале.

Также глава города отметил, что 2 октября в ДК "Синтез" в 10:00 с участием органов соцзащиты и членов КЧС будет проведена встреча с жителями дома.

Ранее в МЧС по Тюменской области сообщили, что взрыв газа произошел на пятом этаже в жилом доме в Тобольске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Информационный центр правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения заявил, что три человека были доставлены в больницу.

Прокуратура Тюменской области проконтролирует ход проверки в связи с взрывом газа в жилом доме. Следователи завели уголовное дело.

Более 300 человек эвакуировали из дома в Тобольске после взрыва газа