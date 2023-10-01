Еще один украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В сообщении уточнили, что попытку Украины совершить террористическую атаку пресекли около 14:00 по московскому времени.

Ранее дежурные средства ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 11:00 по московскому времени.

Кроме того, около 13:00 по московскому времени была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку над Крымом. Сообщалось, что обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района Крыма.

ВС РФ отразили 6 атак ВСУ на трех направлениях в зоне СВО