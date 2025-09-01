Омбудсмен Ярославская: оставленный в туалете на юго-западе Москвы ребенок не пострадал

Фото: depositphotos/Bork

Оставленный в туалете на юго-западе Москвы новорожденный ребенок не пострадал. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Ранее СМИ сообщили, что женщина родила мальчика в квартире жилого дома на улице Теплый Стан. Она оставила ребенка в унитазе. Ее сожительница вызвала скорую помощь, новорожденного оперативно доставили в городскую больницу.

"Ребенок здоров, находится в медицинском учреждении Москвы, он не пострадал", – сказала Ярославская.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". В данный момент идет разбирательство. О наличии у женщины других детей пока неизвестно.

Уточняется, что мать мальчика также госпитализировали. Следователи смогут допросить ее после разрешения медиков.

Ранее столичный суд арестовал женщину, которая утопила в унитазе общежития свою новорожденную дочь. Тело ребенка нашли в туалетном помещении здания на улице Генерала Дорохова. После судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что девочка умерла от асфиксии. Обвиняемая признала свою вину.

