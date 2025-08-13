Девушка родила и выбросила ребенка с 5-го этажа дома в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Пермскому краю"

Девушка родила ребенка и выбросила его с 5-го этажа дома в Березниках. По данному факту следователи возбудили дело, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Пермскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа. По данным ведомства, девушка 2009 года рождения, находясь дома, родила девочку. Она предположила, что младенец мертв, поэтому скинула его с 5-го этажа. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники регионального СК осмотрели место происшествия, изъяли интересующие следствие предметы и объекты, а также допросили свидетелей. Кроме того, были назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее суд в Москве арестовал женщину, которая утопила в унитазе общежития свою новорожденную дочь. По данным столичной прокуратуры, тело ребенка было найдено в туалетном помещении на улице Генерала Дорохова.

После судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что девочка умерла от асфиксии в результате утопления. Обвиняемая признала свою вину.

