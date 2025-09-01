Форма поиска по сайту

01 сентября, 13:10

Происшествия

Санавиация доставит раненного в курском приграничье оператора ВГТРК в Москву

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Вертолет санавиации доставит раненного в приграничье Курской области оператора ВГТРК Сергея Солдатова в Москву, заявил временно исполняющий обязанности главы субъекта Александр Хинштейн.

По его словам, воздушное судно с пострадавшим на борту уже вылетело в столицу, где Солдатов продолжит курс лечения.

"Впереди долгий и непростой путь реабилитации – желаю сил и скорейшей поправки!" – добавил врио губернатора региона в своем телеграм-канале.

О ранении оператора ВГТРК стало известно 28 августа. Во время работы он подорвался на мине "Лепесток" в одном из приграничных населенных пунктов, в результате чего повредил правую стопу.

Первую помощь Солдатову оказал его коллега-корреспондент, затем его перевезли в медсанчасть, а оттуда доставили в Курскую областную больницу.

В Курской области прооперировали раненного оператора ВГТРК

