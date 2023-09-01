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01 сентября, 17:55

Происшествия

Прокуратура организовала проверку после взрыва в квартире в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Проверку организовали после взрыва в квартире на северо-западе Москвы. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Тушинский межрайонный прокурор Сергей Банников координирует работу правоохранительных органов на улице Мещерякова, где в квартире жилого дома пострадал 19-летний юноша", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство намерено проконтролировать ход расследования данного инцидента. Специалисты планируют установить все обстоятельства случившегося.

Ранее СМИ сообщили о сильном взрыве в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. По информации экстренных служб, сдетонировало неустановленное мощное устройство. Специалисты предполагают, что это могла быть петарда или взрывчатка.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа.

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