01 сентября, 16:53 (обновлено 01.09.2023 17:18)Происшествия
Мужчина погиб в результате взрыва в жилом доме на северо-западе Москвы – СМИ
Фото: телеграм-канал SHOT
Сильный взрыв произошел в квартире жилого дома на северо-западе Москвы, в результате чего погиб мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В руках мужчины в квартире дома в районе Покровское-Стрешнево взорвалось неустановленное мощное устройство", – говорится в сообщении.
В экстренных службах в качестве предварительной причины происшествия назвали детонацию взрывного устройства – мощной петарды или взрывчатки. На территории ЧП находится следственно-оперативная группа.
При этом ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в помещении сдетонировала петарда. По данным агентства, в результате пострадал мужчина, его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что 21 человек пострадал после взрыва в общественной бане южнокорейского города Пусан. Там произошел пожар. Основное возгорание ликвидировали, однако после этого произошел взрыв.
По словам одного из очевидцев, было два взрыва. Они могли прогреметь в подвале, где располагалось водонагревательное оборудование.
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