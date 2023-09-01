Мужчина погиб в результате взрыва в жилом доме на северо-западе Москвы – СМИ

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Сильный взрыв произошел в квартире жилого дома на северо-западе Москвы, в результате чего погиб мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В руках мужчины в квартире дома в районе Покровское-Стрешнево взорвалось неустановленное мощное устройство", – говорится в сообщении.

В экстренных службах в качестве предварительной причины происшествия назвали детонацию взрывного устройства – мощной петарды или взрывчатки. На территории ЧП находится следственно-оперативная группа.

При этом ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в помещении сдетонировала петарда. По данным агентства, в результате пострадал мужчина, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 21 человек пострадал после взрыва в общественной бане южнокорейского города Пусан. Там произошел пожар. Основное возгорание ликвидировали, однако после этого произошел взрыв.

По словам одного из очевидцев, было два взрыва. Они могли прогреметь в подвале, где располагалось водонагревательное оборудование.

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