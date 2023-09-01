В МО РФ сообщили о сбитом БПЛА над Белгородской областью

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Киев предпринял очередную попытку террористической атаки при помощи беспилотника самолетного типа. Его сбили над Белгородской областью, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Сегодня утром около 07:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – отметило ведомство.

О сбитом беспилотнике также сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

До этого Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к Москве, беспилотник был сбит рядом с Люберцами. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил он.

Кроме того, ранее атаке дрона подвергся Воскресенский район Подмосковья. Сергей Собянин сообщал, что российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили украинский беспилотник.

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями