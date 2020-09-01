Пензенский рыбак погиб, задев удочкой линию электропередачи

01 сентября, 21:31
Фото: depositphotos/chungking
В Пензенской области погиб рыбак, задевший удочкой линию электропередачи. Следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента, сообщили на сайте областного управления ведомства.
Инцидент произошел недалеко от села Алферьевка. Сообщается, что 60-летний мужчина находился на рыбалке на пруду вместе с родственниками.
"По предварительным данным, при передвижении около водоема мужчина коснулся удочкой линии электропередачи, расположенной на высоте более 6 метров, в результате чего получил удар током. Пострадавший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее от удара током скончался мужчина в городском округе Клин. Следователи установили, что он занимался электромонтажными работами на своем участке.
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