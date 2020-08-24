В Клину мужчина умер от удара током во время ремонта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели мужчины от удара током в городском округе Клин, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Тело 45-летнего мужчины с признаками электротравмы обнаружили 23 августа на территории частного домовладения в одном из СНТ.

Установлено, что погибший занимался электромонтажными работами у себя на участке. При прокладке электрического кабеля его ударило током. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Накануне в Воронежской области трое взрослых и двое детей погибли, провалившись в выгребную яму. Трагедия произошла в Новоусманском районе.