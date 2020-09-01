Ежегодно проходивший флюорографию житель Копейска умер от рака легких

16:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
У жителя Копейска, который ежегодно проходил флюорографию, врачи не заметили опухоль легкого. По данному факту министерство здравоохранения Челябинской области проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в местных СМИ сообщалось, что после выздоровления от туберкулеза мужчина ежегодно проходил флюорографию, в заключении врачей всегда значилось, что пациент здоров. Спустя месяц после последних обследований у пациента появились сильные боли под правой лопаткой.
Дополнительный рентген выявил у него рак легких третьей стадии. Также, по данным СМИ, экспертиза показала, что еще шесть лет назад на снимках были видны признаки опухоли. Мужчина скончался.
"По всем летальным случаям проводятся отдельные разборы. Министерство здравоохранения Челябинской области организует дополнительную проверку по данному происшествию", – сообщили в пресс-службе.
Ранее ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких. Они пришли к выводу, что этому способствует форма витамина В1 в высоких дозах.
Для подтверждения своей теории ученые провели эксперимент на клетках рака легкого человека и нормальных эпителиальных клетках обезьяны. Выяснилось, что кокарбоксилаза действует сходным образом с наиболее часто применяемым для лечения рака легких препаратом цисплатином.
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