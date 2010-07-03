Мосгорпарк внепланово проверяет аттракционы в парке "Северное Тушино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мосгорпарк организовал внеплановую проверку аттракционов в парке "Северное Тушино" после падения девочки с качелей, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что пострадавшая сейчас находится дома, угрозы для ее жизни нет. Мосгорпарк дополнительно оповестил родителей несовершеннолетних о правилах безопасности на детских площадках.

Ранее СМИ сообщили, что в парке "Северное Тушино" ребенок упал с качелей из-за порвавшейся цепи.

Вместе с тем стало известно, что в Делегатском парке 12-летний школьник упал с аттракциона с пятиметровой высоты. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести без угрозы для жизни.