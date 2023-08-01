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01 августа, 22:00

Происшествия

Женщина в Алма-Аты скончалась от травм при пожаре в многоэтажке

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Одна женщина погибла в результате пожара в 16-этажном доме в Алма-Ате, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление здравоохранения.

"Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью", – уточнили в городском управлении.

По последним данным, в результате пожара пострадали 43 человека. Некоторым из них медицинская помощь оказывалась на месте происшествия.

Ранее сообщалось о пожаре в 16-этажном доме в Алма-Ате. Возгорание произошло в 14:10 по московскому времени, его удалось ликвидировать к 15:46.

Сотрудники оперативных служб эвакуировали 250–300 жителей многоэтажки, еще 40 человек спустились по трехколенной пожарной лестнице и трем автолестницам.

В Сети распространились видео, как жители жилого дома выпадали из окон. Внизу их ловили группы людей с растянутыми матрасами и коврами.

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