Более 30 человек доставили в больницы после пожара в многоэтажке в Алма-Ате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате пожара в многоэтажном доме в Алма-Ате никто не погиб, однако более 30 человек оказались в больницах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения города.

"По состоянию на 18:30 (15:30 по московскому времени) в стационары города доставлен 31 человек, из них 16 – дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано", – рассказали в ведомстве.

Во вторник, 1 августа, в Алма-Ате произошел пожар в 16-этажном доме. По данным оперативных служб города, возгорание в одной из квартир возникло в 14:10 по московскому времени. Также загорелись электрические кабели в лифтовой шахте дома.

Сотрудники оперативных служб эвакуировали 250–300 жителей многоэтажки, еще 40 человек спустились по трехколенной пожарной лестнице и трем автолестницам.

По информации МЧС, к 15:46 по московскому времени пожар удалось ликвидировать.

В Сети появились кадры, на которых видно, как несколько человек выпали из окон 16-этажного дома. Внизу их ловили группы людей с растянутыми матрасами и коврами.



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